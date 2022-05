Grande festa per il Lugano: la Coppa Svizzera è bianconera

È stato un trionfo bianconero. Il Lugano ha vissuto una giornata straordinaria vincendo per la quarta volta nella sua storia la Coppa Svizzera; le vittorie precedenti sono datate 1931, 1968 e 1993. (Foto Facebook – Fc Lugano)

La squadra allenata da Mattia Croci-Torti ha battuto 4-1 il San Gallo nella finale che si è svolta allo Stade de Suisse di Berna.

I 10mila tifosi bianconeri che hanno riempito l’impianto sportivo della capitale elvetica hanno spinto la squadra al successo firmato dalle reti di Celar, Custodio, Bottani e Haile-Selassie.

In serata la grande festa in città, in piazza della Riforma, dove i giocatori hanno potuto celebrare la vittoria con tutta la città.

Grazie a questo successo la società ticinese sarà ai nastri di partenza della Conference League nella prossima stagione, quando partirà dal secondo turno di qualificazione.