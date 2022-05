Il grazie delle mamme alle Figlie di Maria Ausiliatrice: “Da 65 anni seminano amore a Busto Arsizio”

Due mamme, Chiara ed Erika, hanno voluto ringraziare pubblicamente con una lettera tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice che da 65 anni “seminano” amore, passione ed entusiasmo tra i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia E. Crespi di Busto Arsizio. L’occasione sono i 150 della nascita delle Figlie di Maria Ausiliatrice che nel mondo si spendono per l’educazione della gioventù. In questo modo vogliono rendere grazie a Maria Ausiliatrice per la presenza delle “suore” nella loro scuola dell’infanzia E. Crespi.

LA FECONDITÀ DI UN SEME…CHE CONTINUA NEL TEMPO

A tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice che hanno “seminato” passione, amore, entusiasmo nella scuola dell’Infanzia “E. Crespi” giunga il grazie da parte di tutta la comunità educante della Scuola. In modo particolare questo anno in cui celebriamo il 150° di fondazione del nostro Istituto, rendiamo lode e gloria perché quel piccolo e fecondo seme gettato 65 anni fa continui ad essere fruttuoso…

Prima elementare, affacciata al futuro, col cuore pieno di entusiasmo e dell’amore trasmesso durante 3 anni di esperienze e allegria all’asilo Crespi, come si chiamava ai nostri tempi…guardo con un pizzico di malinconia oltre il cortile, dove i più piccoli giocano, crescono ed imparano sereni sotto gli occhi attenti e amorevoli di Suore ed insegnanti.

Il ricordo di questo sguardo malinconico me lo porto dentro ed è una delle prime cose che mi viene in mente pensando a quegli anni, uno sguardo triste e felice al tempo stesso, perché porta con sé l’esperienza di amore e pienezza trasmessa dalle Suore, le Maestre e l’intero Team che permetteva e permette ancora oggi di crescere i semi che saranno piante rigogliose domani.

Quel seme piantato nel lontano 1957 cresce davanti ai nostri occhi, dentro alcuni di noi che qui si sono affacciati al mondo della scuola e ora, grazie alla bella esperienza che è rimasta in noi, ha deciso di portare i propri figli….

La presenza delle figlie di Maria Ausiliatrice, ha garantito e alimentato l’insegnamento fatto con il cuore, con l’attenzione ad ogni singolo bambino poiché ogni bambino è unico e speciale.

Seguendo il carisma di Don Bosco che sosteneva “la felicità di un fanciullo è sapersi amato” e grazie all’attenzione della Madre con la M maiuscola “Maria Ausiliatrice”, le suore si sono prese cura, sin dalla fondazione della scuola, di generazioni di bambini che ora sono genitori o nonni e ancora conservano nel cuore l’amore e gli insegnamenti seminati nel loro cuore tanti anni fa.

Per tutto questo… vogliamo dire grazie a tutte le suore che, in questi anni hanno fatto crescere la nostra scuola, grazie alle maestre che ogni giorno, instancabilmente hanno affrontato gioie e difficoltà, soprattutto in questi anni, non facendo mai mancare la loro professionalità, il loro affetto, il loro entusiasmo, permettendo così di far vivere i nostri figli nel modo più sereno possibile.

Grazie alle assistenti, a Susy e a tutti coloro che con pazienza e attenzione permettono il buon andamento della scuola

E infine grazie a suor Morena che, con la sua disponibilità ed entusiasmo, ha fatto crescere il seme della gioia perché, come dice don Bosco, “la gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo l’amore”!

Mamma Chiara – mamma Erika

Busto Arsizio 24 Maggio 2022