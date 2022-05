A tutto green, la primaria di Morosolo conquista anche la Svizzera

Dopo aver inaugurato ieri la nuova aiuola dedicata alla biodiversità davanti alla scuola, la vocazione Green della Primaria di Morosolo ha vissuto un’atra giornata importante oggi, venerdì 20 maggio: i bambini delle classi 5^ sono stati ospiti del Centro professionale del Verde a Mezzana-Coldrerio, in Canton Ticino, per la giornata-premio immersi nella natura vinta con il progetto Ortoinsieme portato avanti dalla scuola.

Questa la ricompensa per aver partecipato con entusiasmo al progetto didattico “Biodiversità per un futuro sostenibile” proposto per l’anno scolastico 2021-2022 dal gruppo Giornata insubrica del Verde pulito della Regio Insubrica.

“L’adesione della vostra scuola ha dato espressione, concreta al tempo stesso esemplare, di quanto sia importante contribuire alla promozione e salvaguardia dell’ambiente, nonché la consapevolezza nella valenza transfrontaliera che questo impegno assume nella nostra regione – si legge nella motivazione del premio – Il lavoro inviato per il concorso ha ricevuto il nostro apprezzamento per l’impegno profuso”.

Il progetto Ortoinsieme è raccontato da un blog a questo link.

Altro motivo di orgoglio per la primaria di Morosolo è il “tessuto cattura smog” ricevuto in premio dalla classe terza per essersi posizionata quarta al concorso “Elio e i cacciamostri”: i dettagli a questo link.