Grossa perdita idrica in via Primo Maggio a Vedano Olona: strada a senso alternato e acqua a singhiozzo

La Polizia locale di Vedano Olona avvisa che a partire dalle 16-16,30 di oggi, giovedì 19 maggio, sarà difficoltoso il traffico in via Primo Maggio – la strada che mette in collegamento la statale Varesina alla statale Briantea – per una grossa perdita idrica che si è verificata nel tratto davanti all’ex Corderia, proprio al centro della carreggiata.

L’intervento d’urgenza richiede la posa di un semaforo per regolare il traffico e non si esclude la possibile chiusura del tratto di strada. Anche per quanto riguarda l’erogazione di acqua potabile potrebbero esserci problemi in diverse zone del paese.

In caso di chiusura totale di via Primo Maggio, che la Polizia locale sta valutando con i tecnici della ditta incaricata dei lavori, il traffico sarò deviato su strade secondarie.

Problemi alla viabilità e disagi per l’acqua si protrarranno per qualche ora, fino alla conclusione dei lavori.