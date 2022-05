Gruppo Ceriani svela la nuova Alfa Romeo Tonale: “Una nuova era tra elettrico e digitale”

È stata presentata ieri sera, giovedì, nella concessionaria Gruppo Ceriani di viale Pirandello a Busto Arsizio, la nuova Alfa Romeo Tonale, attesissimo suv compatto della casa del biscione.

A presentare le caratteristiche innovative del nuovo modello sono state presentate dal responsabile commerciale Massimiliano Gnocchi alla presenza dell’amministratore delegato del gruppo Vittorio Borsani e di una cinquantina di persone che non hanno voluto mancare l’appuntamento con la presentazione che si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì.

Con la Tonale Alfa Romeo entra nel mondo dell’elettrificazione e della digitalizzazione. Motori ibridi per diminuire i consumi e le emissioni, guida autonoma di livello 2 ma anche un ecosistema digitale di bordo collegato con l’assistente vocale di Alexa sono alcune delle caratteristiche più innovative del suv con il bagagliaio che può anche diventare un punto di consegna Amazon.

Lo stile e il design italiano sono inconfondibili così come la comodità degli interni, disegnati in modo da avvolgere il guidatore e regalargli un’esperienza di guida in pieno stile Alfa Romeo. I nuovi modelli sono già prenotabili e le prime consegne sono previste per giugno. Per ulteriori informazioni https://gruppoceriani.it/marchio/alfaromeo/