I Punkreas al Rugby Sound Festival per celebrare “i 30 anni e..qualcosa di attività!”

I Punkreas al Rugby Sound Festival. Il 6 luglio la band di Parabiago che ha fatto la storia del punk made in Italy, arriva all’Isola del Castello di Legnano per celebrare i suoi 30 anni e..qualcosa di attività!

«Un appuntamento imperdibile – assicurano da Shining Production – per rivedere Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), sul palco del Rugby Sound Festival, che sa un po’ di un ritorno a casa! Un appuntamento in formato XXX, ovvero doppio spettacolo e doppia scaletta! Un modo per rifarsi dalla paranoia domestica – con le migliori canzoni pre 2000 – e uscirne la pelle ruvida – con i pezzi del nuovo millennio!»

«Volevamo riprendere nel migliore dei modi i festeggiamenti per il nostro 30°compleanno”. – spiegano i Punkreas – “Vi abbiamo fatto una promessa: non ci saremmo fermati e questo è il nostro modo per ringraziarvi tutti, per averci atteso e per averci creduto. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti sotto palco!»

Una band storica per un festival storico: il legame, quello fra Punkreas e Rugby Sound Festival, dura infatti da anni e verrà degnamente celebrato in occasione di questo appuntamento fissato per il prossimo 6 luglio.

Biglietti disponibili su mailticket.it al costo di un euro più commissioni.

