“Il nuovo parco giochi di Sesto Calende deve essere inclusivo per tutti i bambini”

“Tutti i bambini hanno diritto di giocare”. Il gruppo Lavoratori Fragili e Inidonei scrive una lettera aperta al sindaco di Sesto Calende Giovanni Buzzi per avere informazioni sull’inclusività del nuovo parco giochi di Via Remo Barbieri, che di fatto sostituisce quello sull’Alzaia accanto all’area della vecchia marna.

“Egregio Sindaco di Sesto Calende, sono Raffaella Sfregola amministratrice del Gruppo Lavoratori Fragili e Inidonei, siamo lavoratori oncologici, immunodepressi, dializzati, trapiantati; siamo disabili adulti che cercano di migliorare il mondo delle disabilità, sia per quanto riguarda gli adulti e sia per quanto riguarda il mondo della disabilità dei bambini. Abbiamo collaborato ultimamente anche con l’Onorevole Tasso in merito alle varie disabilità. Verrei chiederle informazioni sul parco giochi in via Remo Barbieri a Sesto Calende, che dovrebbe essere pronto per la seconda metà di giugno prossimo. Vorrei chiederle se ha ascoltato il parere di Associazioni di bimbi disabili in merito, in quanto tutti hanno il diritto all’inclusione, tutti hanno diritto di giocare. Nel caso in cui non abbia ascoltato nessuna Associazione di bimbi disabili, vorrei sapere cosa la sua amministrazione abbia previsto per loro. Cerchiamo di non lasciare nessuno indietro che già ci ha “pensato la vita”.

Raffaella Sfregola