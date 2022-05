“Impariamo ad andare in bici”. L’evento in centro città con Fiab Saronno

L’associazione Fiab Saronno organizza per domenica 8 maggio una mattinata dedicata ad imparare ad andare in bicicletta

In piazza del Mercato a Saronno una mattinata per imparare ad utilizzare la bicicletta. L’associazione Fiab Saronno organizza infatti una mattinata dedicata ad imparare ad andare in bicicletta.

L’evento è gratuito ed è aperto a bambini accompagnati, ragazzi e adulti. Necessaria la prenotazione al numero 334.75.14.124.