“Importante saper riconoscere i segni della mafia anche in provincia di Varese“

La provincia di Varese? «È oggetto delle nostre attenzioni», spiega con un sorriso amaro Alessandra Dolci, la coordinatrice della direzione distrettuale antimafia di Milano arrivata sabato mattina allo stadio Franco Ossola di Varese per celebrare una speciale giornata dedicata alla legalità assieme alle scuole e ai giovani: convegno e dibattito al mattino, partita con nazionale magistrati e vecchie glorie nel pomeriggio.



Prima del convegno la procuratrice si è soffermata son la stampa e ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni come miglior antidoto possibile per combattere la criminalità organizzata, parole che peraltro si trasformano in impegno da parte della dottoressa Dolci che più di una volta ha partecipato in provincia di Varese ad eventi legati proprio all’incontro coi più giovani. Del resto «chi non semina non raccoglie e noi vogliamo seminare coi nostri ragazzi», ha spiegato, riferendosi anche a quanto avviene nel Varesotto.

«La provincia di varese è oggetto delle nostre attenzioni. È bene che chi vive nella nostra provincia impari a riconoscere i segnali delle mafie». Su questo tema è fondamentale il racconto con le istituzioni scolastiche: «Chi non sa non vede, vedere significa conoscere, e la scuola, assieme alla famiglia, svolge questi ruoli importanti».