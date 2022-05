In alto i calici, a Castiglione Olona vino, gastronomia e musica per tutta la notte

Un evento talmente amato da coinvolgere attivamente tante persone, pronte a lavorare con impegno per dar vita a una serata speciale. Una festa che si terrà in un paesino, che non ha però nulla da invidiare a kermesse similari che si tengono in luoghi popolari a livello nazionale.

Sabato 14 maggio, a partire dalle 18, torna a Castiglione Olona “Calici al Castello”, una edizione rinnovata e riassestata di quel “Tra Arte e Degustazione” che tanto è stato apprezzato negli anni precedenti. Il borgo quattrocentesco di Castiglione ha sempre fatto da cornice ad una serata dedicata al buon vino, proposto in diversi luoghi del centro, dove fra un vicolo e l’altro, fra palazzi storici e installazioni artistiche, i visitatori potevano degustare il loro bicchiere nutrendo non solo il gusto, ma anche tutti gli altri sensi, grazie all’atmosfera magica di Castiglione in veste notturna.

In questo periodo, però, il centro storico è interessato da lavori stradali, che ne impediscono l’accesso per la manifestazione: la Pro loco, formata da gente passionale che non si perde d’animo, ha deciso di spostare di qualche centinaia di metri l’evento, sfruttando un’altra delle meraviglie del paese della valle Olona: il Castello di Monteruzzo.

Sotto il castello che sovrasta il borgo, dunque, affacciato su una balconata con vista sulla Collegiata – la prestigiosa chiesa che quest’anno ha compiuto 600 anni – avrà luogo “Calici al Castello”, una serata che strizza l’occhio alla festa del passato.

Gli organizzatori hanno infatti scritto sulla locandina “Aspettando Tra Arte e Degustazione”, perchè la festa originale, fra le stradine del borgo, è solo rimandata all’anno prossimo: questo 2022 avrà però, in ogni caso, la sua festa speciale e sarà ugualmente emozionante veder brillare i calici di vino sotto la luna.

L’inaugurazione della manifestazione avrà luogo alle 17, con una immersione nell’arte: nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni, in piazza Garibaldi, sarà inaugurata la mostra fotografica “VALLI VARESINE: paesaggi e ritratti dell’agricoltura”, collettiva curata da Claudio Argentiero. Un momento di comunità che sancisce il desiderio di esaltare la bellezza del borgo e i suoi palazzi storici, seppur la serata si svolgerà poco distante. Dopo l’inaugurazione, ci si sposterà infatti sulla collina che sovrasta Castiglione e dalle 18 sarà il momento dei brindisi.

Nel bel parco del Castello di Monteruzzo, i partecipanti avranno il loro calice e potranno riempirlo, scegliendo i loro vini preferiti: ogni cantina proporrà annate diverse e si dovrà soltanto acquistare i gettoni che permetteranno di degustare il nettare degli dei. Ci sarà musica, non mancherà l’arte, ci sarà voglia di sorridere.

C’è voglia di ripartenza, di riappropriarsi di quella socialità che tanto ci è mancata: con il desiderio di stare insieme nasce dunque questa serata speciale, animata dall’impegno della Pro loco, un’associazione viva e ricca di idee, che quest’anno ha festeggiato il traguardo dei 50 anni dalla sua nascita.

Un compleanno importante, che trova ancora, dopo tanti anni, un gruppo coeso, deciso a regalare ai castiglionesi e ai visitatori che arriveranno in valle Olona, una serata da ricordare… con i “Calici al Castello”