Inaugura il nuovo Circolo di Fratelli d’Italia a Solbiate Olona. Appuntamento sabato 21 maggio alle 18 in via Matteotti 8.

«Viene inaugurata la nuova sede del Circolo “ITALIA”, che si colloca nel centro storico, cuore di Solbiate Olona, per divenire un nuovo punto di contatto in Valle Olona in rete con Busto Arsizio e Varese», spiegano i promotori.

All’inaugurazione parteciperanno, oltre al Presidente del Circolo Alex Dolcetto:

• On. Fabio Rampelli – Vicepresidente della Camera dei Deputati;

• Emanuele Antonelli – Presidente della Provincia di Varese;

• Francesca Caruso – Vice portavoce Provinciale Fratelli d’Italia;

• Francesco Lattuada – Coordinatore di Collegio Fratelli d’Italia;

• Luigi S. Melis – Responsabile delle Politiche Economiche di Fdl per la Provincia di

Varese.