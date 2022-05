Inaugurata la nuova sede dell’associazione “Dai una Mano” di Malnate

Sono stati il sindaco Irene Bellifemine e il prevosto don Giuseppe Lazzati a tagliare il nastro della nuova sede di piazza Salvador Allende dell’associazione “Dai una mano”, nata per offrire disponibilità e servizi a persone anche momentaneamente in condizioni di fragilità, per età o disabilità.

L’inaugurazione è avvenuta domenica 22 maggio e il prevosto ha potuto dare la benedizione, oltre che all’edificio, anche al parco macchine, arricchito di un nuovo mezzo.