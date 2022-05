Inaugurato il parcheggio per l’asilo nido Giannina Tosi a Busto Arsizio

Settanta posti auto (dei quali due per disabili) e 6 posti per i motocicli a servizio dell’asilo nido Giannina Tosi di via Bonsignora nel quartiere Madonna Regina di Busto Arsizio.

Il nuovo parcheggio è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Emanuele Antonelli, che ricopre anche il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici, dall’assessore alla Sicurezza e Mobilità Salvatore Loschiavo e dal presidente di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra.

«Questo parcheggio aumenta la sicurezza per genitori e bambini che frequentano questa struttura – hanno spiegato sindaco e assessore – e risponde ad un’esigenza sentita da molto tempo». L’asilo, infatti, è posizionato in una strada chiusa con pochi posti auto e uno spazio sicuro per ritirare i bambini dall’asilo era necessario. I posti auto potranno essere utilizzati anche dai clienti delle attività della zona.