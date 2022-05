Incendio in una palazzina di sei piani a Locarno, evacuati gli inquilini

La Polizia cantonale comunica che giovedì 19 maggio poco prima delle 7.30 a Locarno in via San Jorio, un incendio si è sviluppato in una palazzina di sei piani.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme sono scoppiate in un appartamento al quinto piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, i soccorritori del Salva nonché i pompieri di Locarno. Gli inquilini dello stabile sono stati evacuati a titolo precauzionale. Due persone hanno riportato una leggera intossicazione mentre una terza persona una lieve ferita e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale. Ingenti i danni all’appartamento interessato dal rogo. Due altri appartamenti risultano pure inagibili.