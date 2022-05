Incendio di Venegono Inferiore, l’area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Il rogo scoppiato nella serata di domenica 22 maggio a Venegono Inferiore è stato spento grazie a un corposo intervento dei Vigili del Fuoco i quali, tuttavia, sono rimasti sul posto con il compito di mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme.

Diciotto in tutto gli uomini impiegati, provenienti dalle sedi di Varese, Tradate e Saronno: sul luogo dell’incendio sono giunte anche tre autopompe, una autobotte e un fuoristrada. Al vaglio anche le cause, tuttora in corso di accertamento, che hanno provocato le fiamme scaturite in un capannone prefabbricato adiacente alla sede dell’azienda di via King, nella quale si lavora la plastica.

L’incendio ha interessato un’area di circa 150 metri quadrati, adibita a deposito: all’interno si trovavano materiali immagazzinati che sono andati distrutti. Da quantificare anche il danno economico.