Incendio di Venegono: i titolari dell’azienda ringraziano chi ha dato l’allarme evitando il peggio

«L’intervento tempestivo dei vicini ha permesso di circoscrivere il rogo e di non arrecare danno ad alcuni». I proprietari de La Giardiniera Srl di Vengono Inferiore dove ieri sera è scoppiato un incendio scrivono per ringraziare quanti si sono mobilitati alla vista delle fiamme e del denso fumo nero che saliva dal fabbricato.

L’incendio è divampato domenica, 22 maggio, attorno alle 22. A prendere fuoco il capannone adiacente alla ditta che effettua lavorazioni plastiche in via Martin Luther King. I vigili del fuoco, intervenuti con tre autopompe dalle sedi di Varese, Tradate e Saronno, sono riusciti a domare il rogo che ha divorato 150 metri quadrati di struttura.

«La struttura – spiegano i titolari dell’azienda Maria Stefania e Pier Giorgio Antognazza – veniva utilizzata come deposito per cartoni da imballo, pallet in legno e altra merce voluminosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saronno e Varese che sono rimasti sul sito per diverse ore ( mettendola in sicurezza). Non ci sono stati feriti e l’incendio è stato circoscritto senza provocare ulteriori danni né ai capannoni né alle abitazioni circostanti .

Un sentito ringraziamento va a tutto il vicinato che ha tempestivamente lanciato l’allarme e a tutti nostri dipendenti, molti dei quali sono subito accorsi sul posto per dare il proprio sostegno e prodigarsi in ogni modo per contenere i danni, che solo nelle prossime ore saremo in grado di quantificare».