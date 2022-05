Incidente a Saltrio, coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco

(immagine di repertorio)

Erano impegnati in un intervento di soccorso ma, a un incrocio, sono rimasti a loro volta vittime di un incidente. È successo questo pomeriggio, sabato 14 maggio attorno alle ore 15, a un mezzo dei vigili del fuoco che stava percorrendo la SP9 tra Viggiù e Saltrio quando, all’altezza dell’incrocio via Salurago, si sono scontrarti con un veicolo.

Ad avere la peggio l’autista del veicolo di soccorso, un uomo di 51 anni che è stato poi trasportato in ospedale per controlli in codice verde.

Il veicolo, un’autopompa diretta a Saltrio per un incendio del tetto di un’abitazione, è stato poi sostituito da un altro veicolo partito dalla caserma di Varese.