Incontro alla Galleria Boragno: “Opera d’arte e pratica filosofica”

Quarto incontro del ciclo di incontri “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca”

Mercoledì 11 maggio alle 18 nuova tappa del ciclo di incontri “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca” organizzato da Propositi di filosofia snc, un percorso che si propone di avvicinare il pubblico all’approfondimento e alla sperimentazione delle pratiche di filosofia intese come un esercizio dialogico e riflessivo, uno spazio e un tempo dedicati al pensare insieme e all’apertura di una riflessione critica e condivisa.

Il quarto incontro, a cura di Silvio Joller, avrà per tema “Opera d’arte e pratica filosofica” e proporrà una riflessione sull’opera d’arte intesa come relazione tra autore, spettatore e opera stessa. L’attività si ispira a progetti di pratiche filosofiche realizzate presso il Museo d’Arte Masi di Lugano.

Per iscriversi all’incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo propositisnc@gmail.com, con oggetto “Galleria Boragno”, indicando il proprio nome e cognome.