Incontro con Gemma Calabresi nella Sala della Comunità di Solbiate Arno

Venerdì 13 maggio sarà ospite per i vent’anni di attività della Bottega del Commercio Equo e Solidale di Solbiate Arno, l’Associazione La Tenda

In occasione dei vent’anni di attività della Bottega del Commercio Equo e Solidale di Solbiate Arno, l’Associazione La Tenda, ha organizzato una serie di incontri sul tema della solidarietà: sul senso e il significato di una parola che chiede di essere declinata in molti modi, oggi più che mai.

Venerdì 13 maggio alle ore 21.00 nella Sala della Comunità in Piazza San Giovanni XXIII a Solbiate Arno sarà presente Gemma Calabresi Milite vedova del Commissario Calabresi per raccontare la sua strada verso il perdono: un tortuoso cammino che la vedova del Commissario Calabresi, ucciso cinquant’anni fa, ha percorso con crescente determinazione, non senza fatica, attraverso mezzo secolo di storia.

Una testimonianza sul senso della giustizia e della memoria, una storia di amore e di pace raccontata nel suo libro “La crepa e la luce” (Mondadori 2022). Introduce e modera la giornalista Anna Pozzi.