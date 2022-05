A Induno Olona torna la Festa delle Rose con un fine settimana ricco di eventi

Si torna a respirare, a sorridere e a far festa a Induno Olona, dove il fine settimana sarà all’insegna della Festa delle Rose, manifestazione organizzata dalla Pro loco e dal Comune di Induno Olona in collaborazione con Asfarm, che nel tempo è diventata un appuntamento irrinunciabile che segna il passaggio dalla primavera all’estate.

Dopo due anni di Festa delle Rose in versione #veniamonoidavoi (ovvero online) si torna finalmente in presenza, e l’entusiasmo è tanto.

Si inizia domani, venerdì 20 maggio, con una serata di teatro alla Corte Riva, dove andrà in scena lo spettacolo “In arte Liala”, proposto da Teatro in Mostra. L’ingresso è a pagamento (costo del biglietto 5 euro). In caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Sala Bergamaschi. Qui la locandina dello spettacolo

Sabato 21 maggio doppia serata al Roseto della Pace (in via Maciachini), dove alle 21 si potrà assiste ad uno spettacolo di acrobazie aeree e, di seguito, gustarsi un concerto jazz, con buffet preparato dalla Pro loco. L’ingresso è a pagamento (costo del biglietto 5 euro).

Domenica 22 maggio sarà il giorno centrale della festa, con tutti gli appuntamenti tradizionali: dal mercatino florovivaistico nei giardini del Municipio al concorso della rosa più bella, dall’animazione teatrale per i bambini alla musica con la civica scuola di musica e la Filarmonica, una mostra fotografica, il pranzo insieme cucinato dalla Pro loco e tante altre attrazioni.

Qui potete leggere e scaricare la locandina con il programma completo