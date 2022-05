Infortunio ad un artista, rinviato il concerto di sabato 7 maggio al Teatro Condominio di Gallarate

Si pregano i possessori di biglietti già acquistati di conservarli per il recupero della data, che verrà comunicata entro fine maggio tramite i consueti canali comunali, del teatro e dei media

Rinviato per infortunio, non legato al Covid, lo spettacolo previsto al Teatro Condominio di Gallarate per sabato 7 maggio alle 21.

Un componente del gruppo “Ascolta” – Pooh Cover Live Project/ featuring Red Canzian non può prendere parte allo spettacolo, rinviato a data da destinarsi.

