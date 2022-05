Intermeeting del Lions Club Varese Insubria con i Lions Club Host e Varisium.

E’ stata una serata decisamente proficua quella dedicata alla presentazione di tutte le fasi che hanno portato all’assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026. I XXV Giochi Olimpici Invernali MIlano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano, Cortina d’Ampezzo, Valtellina, Verona, Val di Fiemme in Trentino). Gli impegni organizzativi e l’impatto non solo economico ma anche sociale e turistico del grande evento sportivo hanno coinvolto i numerosissimi Soci Lions e Ospiti presso il Golf Club Varese di Luvinate.

Con il coordinamento della Past Presidente del Lions Clubs Varese Insubria, Elena Merella Paolucci che ha promosso l’Intermeeting e la partecipazione dei Lions Club Varese Host e del Lions Club Varese Varisium la riunione ha avuto contenuti molto rilevanti.

La presenza e relazione del Governatore della Regione Lombardia, Avv. Attilio Fontana, ed il contributo illustrativo di Antonio Rossi, Sottosegretario della Regione con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, hanno consentito di conoscere molti aspetti interessanti dell’iniziativa che coinvolge in modo consistente due Regioni, Lombardia e Veneto, Si tratta di Olimpiadi “diffuse” in quanto le gare si svolgeranno in tante località comunicando al mondo tanti aspetti di eccellenza dell’Italia.

L’Intermeeting si è aperto con il saluto del Presidente del Lions Club promotore, Lions Alen Caiola, e dei Presidenti degli altri due Club partecipanti e il cerimoniale lionistico è proseguito con l’intervento della Cerimoniera Lions Chiara Linati.

La serata è poi stata condotta in modo estremamente brillante da Luca Broggini giornalista e telecronista in tante discipline sportive. La proiezione di alcun filmati messi a disposizione della RAI TV e le notizie fornite dal conduttore hanno fatto rivivere momenti importanti di questa grande avventura sportiva che dopo gli adempimenti per l’assegnazione dei Giochi Olimpici richiederà grandi sforzi organizzativi ed economici.

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha descritto i tanti momenti ed adempimenti che hanno coinvolto molte componenti di questo grande evento. Alcuni aneddoti e particolari hanno reso ancor più interessante la relazione. Il Sottosegretario della Regione, Antonio Rossi, è entrato più diffusamente negli aspetti organizzativi e tecnico sportivi delle Olimpiadi e Paralimpiadi.

Tante le Autorità presenti tra le quali Emanuele Monti – Presidente III Commissione Permanente – Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia, il sindaco di Arcisate Gian Luca Cavalluzzi.

Il Lions Clubs International è stato rappresentato dal Governatore del Distretto 108 Ib1 per il corrente anno lionistico, Lions Gino Ballestra e dai Past Governatori, Lions Carlo Massironi e Lions Danilo F. Guerini Rocco.

Le domande finali degli intervenuti ai relatori hanno reso ulteriormente interessante l’incontro in un’ottica di servizio sociale ed umanitario che i Soci lions svolgono a favore della Comunità.