Investimento stradale (senza gravi conseguenze) per una mamma e sua figlia a Castronno

Nella mattina di mercoledì 11 maggio si è verificato a Castronno un investimento stradale, fortunatamente di non gravi conseguenze per le persone coinvolte. Intorno alle 8 del mattino, lungo la via Roma all’altezza della rotonda che dalla provinciale interseca gli accessi autostradali, una mamma e sua figlia sono state investite da un furgone.

È successo lungo le strisce pedonali ma l’automobilista si è fermato subito per prestare soccorso e sono stati chiamati gli agenti della polizia locale di Castronno con Caronno Varesino per i rilievi.

Sul posto è comunque intervenuto il personale sanitario che ha trasportato le due coinvolte in ospedale a Varese per controlli e accertamenti. Per qualche tempo la circolazione nella zona è stata rallentata.