Isolino Virginia “importante asset di sviluppo turistico ed economico in vista del risanamento completo del Lago”

Si è svolto lunedì mattina, 30 maggio, il sopralluogo di Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale di Varese, presso l’Isolino Virginia. Presenti insieme all’esponente leghista anche il sindaco di Biandronno Massimo Porotti, il Presidente della Cooperativa dei pescatori del Lago di Varese Gianfranco Zanetti e i gestori della struttura ricettiva. “È stata l’occasione per visitare un luogo molto ben tenuto dagli attuali gestori che sono anche custodi dell’isola e svolgono l’ordinaria attività di manutenzione” dichiara Emanuele Monti, a margine della visita.

“Stiamo parlando di un gioiello per la provincia di Varese non solo dal punto di vista turistico ma anche patrimoniale, storico, culturale e architettonico vista la presenza di diversi scavi archeologici che hanno permesso l’affioramento del sito palafitticolo. Nel sito è contenuta una parte preziosa della storia del nostro territorio e nel museo è presente un’istallazione che permette di entrare in contatto con il contesto preistorico”.

Monti ricorda: “Nel mio duplice ruolo di consigliere regionale e comunale (la proprietà dell’Isolino è del Comune di Varese) ho voluto toccare con mano la situazione per valutare idee, proposte e prospettive di valorizzazione e rilancio dell’area. A fine anno ci sarà il nuovo bando di affidamento della gestione e quindi ho voluto acquisire le informazioni da portare sui tavoli istituzionali (comune e regione in primis) ma anche nell’ambito dell’AQST del Lago di Varese. In prospettiva del completamento del risanamento delle acque, questo sito sarà un asset fondamentale per il rilancio economico e turistico di tutto il circondario”.