Kickboxing: Deborah De Vita conquista il decimo titolo italiano. Tricolore anche per Sofia Macchi

Solo medaglie d’oro e d’argento per gli atleti della KBA B.Fit Legnano e Sporting Varese ai Campionati italiani e al Trofeo Italia, nella specialità Point Fighting. Otto atleti in gara, 2 titoli italiani e un secondo posto agli Italiani, un oro e un argento al Trofeo. Insomma, un altro successo che premia la società legnanese-varesina.

Su tutti, ancora una volta, la prestazione di Deborah De Vita, campionessa d’Italia per la decima volta nella categoria senior: “Un risultato eccezionale -commenta Andrea Ongaro – vincere non è facile, confermarsi 10 dieci volte è fantastico, considerando che tutti si preparano per battere chi è campione in carica. Deborah così si aggiudica la maglia azzurra per i prossimi Campionati Europei”.

Purtroppo, Simone De Vita, dopo due titoli italiani nella categoria senior quest’anno deve accontentarsi dell’argento: “Simone ha trovato sulla sua strada una nuova promessa della kickboxing, un ragazzo di Chioggia che questa volta ha avuto la meglio”, sempre il pensiero di Ongaro.

Nella categoria cadetti in gara Sofia Macchi che, pur con un’infortunio al ginocchio di due mesi fa, riesce a riprendersi e a vincere il titolo italiano e il diritto a partecipare ai prossimi Campionati mondiali.

Al Trofeo Italia, oro per Adam Shabban, categoria cadetti cinture colorate, una nuova promessa considerando che ha iniziato solo un anno fa e ha già vinto tre gare su tre. Argento a Giada Parise categoria senior cinture nere. Anche per lei un’ottima prestazione, solo in finale perde di misura contro un’atleta veneta.

Pur facendo un’ottima prestazione non vanno a medaglia Allegra Macchi, Achille Bonandini e Diego Scrollavezza nella categoria cadetti cinture colorate, per loro comunque un’esperienza positiva.

Ne prossimo mese la KBA sarà impegnata per i passaggi di cinture sia colorate che nere. A luglio Camp estivo a Canazei.