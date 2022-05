Kustom Road 2022, due giorni di festa tra moto e musica a La Pista di Lainate

L’iniziativa si articolerà in due giorni ossia sabato 28 e domenica 29 maggio su “La Pista” di Lainate. E come promette Raffaele De Nicola presidente del Moto Club sarà una «ripartenza in grande stile, ci sarà anche il dj Roberto Ferrari»

Torna più roboante che mai “Kustom Road” il tradizionale appuntamento benefico organizzato da Moto Club SS 33 Sempione di Pogliano. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua XI edizione, si articolerà in due giorni ossia sabato 28 e domenica 29 maggio su “La Pista” di Lainate.

E come promette Raffaele De Nicola presidente del Moto Club sarà una «ripartenza in grande stile, in una location che permetterà di avere zone espositive, area per il ballo country, street food e tanto altro». L’appuntamento per gli appassionati di moto è stato presentato oggi, giovedì 19 maggio, sul vecchio tracciato dell’Alfa Romeo in via Juan Manuel Fangio. A presenziare gli assessori Danila Maddonini di Lainate e Roberta Tellini di Arese. Con loro anche Marco Scotti responsabili de “La Pista” e Laura Di Paola in rappresentanza de “Il Centro”.

Numerosi gli eventi previsti durante la due giorni Kustom Road che vedrà anche il dj setdi Roberto Ferrari di Radio DJ. Dopo il blocco dettato dalla pandemia la manifestazione torna con una speciale novità: il progetto Demo Road. «Per la prima volta alle porte di Milano, sarà proposto il Demo Road, ovvero la prova degli ultimissimi modelli di moto delle case motociclistiche più prestigiose direttamente su un circuito che offre caratteristiche di sicurezza inenarrabili rispetto al “giro” nel normale traffico cittadino – afferma De Nicola -. Sarà proprio questo l’evento fulcro del Moto Club SS 33 Sempione Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) a registro C.O.N.I., organizzatore della manifestazione realizzata grazie al sostegno de Il Centro di Arese».

Le prove si terranno direttamente sul circuito e saranno seguite dagli istruttori del centro di guida sicura ACI-Vallelunga. «I modelli di moto, messi a disposizione per le prove, sono già esposti a “Il Centro”, da sabato 14 maggio fino a fine evento – commenta De Nicola -. Le prenotazioni sono già state avviate attraverso un sistema di registrazione web cui si può accedere inquadrando il QR-code inserito. Infine, il prezzo d’ingresso: negli ultimi anni il costo del biglietto d’ingresso era 10 euro. In questa edizione, dopo due anni di stop obbligato, con il continuo aumento del caro vita… noi il prezzo lo dimezziamo: ingresso 5 euro».

Da non dimenticare la vocazione benefica del Kustom Road, che per diversi anni è stata particolarmente vicina al mondo dell’infanzia e nell’edizione 2022 si rivolgerà ai profughi ucraini e alle persone fragili. Nello specifico le associazioni sostenute sono: Fraternita di Misericordia Arese OdV, LA-FRA Onlus, disabilità e sentirsi a casa, A.U.Ba.M. Onlus, Associazione Umanitaria pro Bambini nel Mondo di Busto Arsizio. «Con il ricavato delle edizioni precedenti del Kustom Road, il Moto Club SS33 Sempione ha sostenuto in modo “decisivo” le pediatria di Busto Arsizio e Legnano – spiega De Nicola -. Il Moto Club SS33 Sempione appena scoppiata la guerra in Ucraina, non poteva restare insensibile alle immagini trasmesse dai media dove si vedeva la fuga di un popolo, fatto principalmente di bimbi, anche senza mamme ad accompagnarli. Il ricavato dell’edizione 2022 andrà ad alcune associazioni di volontariato del territorio, che si occupano di aiutare i più fragili, ossia coloro che hanno disabilità e i più bisognosi».

Kustom Road info ed eventi

La manifestazione si avvierà sabato 28 maggio alle 09:30 e chiuderà a mezzanotte. Ripartirà alle 09:30 di domenica 29 maggio per poi concludersi nella serata. Subito all’apertura al pubblico, inizieranno i Demo Road (9:30/19:00 sia sabato che domenica) con le moto messe a disposizione da sei case motociclistiche quali: Harley Davinson Legnano, Bmw Motorrad (Sarma Rho/Saronno), Honda (Honda Macchion Legnano/Varese), Yamah (Motor Times Legnano/Saronno), Benelli e Royal Enfield (Giupponi Moto Nerviano).

Dalle 10:00 alle 23:00 saranno presenti diverse postazioni di street food che somministreranno delizie provenienti da ogni regione d’Italia e non solo. Bikers Life, rivista motoristica specializzata, gestirà lo spazio dedicato al “Bike Show”: moto customizzate in modo personalissimo che si sfideranno in una competizione, o meglio l’Italian Motorcycle Championship, che avrà termine domenica pomeriggio. I vincitori delle varie categorie parteciperanno alla finale a Lignano Sabbiadoro.

Nella palazzina espositiva saranno presenti stand di merchandising e abbigliamento per i motociclisti ma anche per i ballerini di country e per il biker style. In entrambe le giornate sarà presente un raduno di auto americane, raduno di mini d’epoca con la collaborazione del club Maiali da corsa, tattoo contest, 100 corsi di guida sicura gratis per 100 donne seguiti dal Team di piloti di Biker X dalle 9.30 alle 19, sabato e domenica dalle 19 a cura di Carschoolbox la possibilità di guidare supercar direttamente sul circuito, sabato serata a sorpresa per i nostri partner con dj set by Roberto Ferrari di radio DJ con area riservata in terrazza, …e tantissime altre “follie”.

