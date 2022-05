L’8 maggio torna “Domenica al Museo”: apertura gratuita dei Civici varesini

Prosegue l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Varese che ha aderito alla proposta del Ministero della Cultura delle domeniche gratis ai musei. L’obiettivo è quello di favorire la valorizzazione e fruizione dei luoghi dell’arte e della cultura.

Domenica 8 maggio dunque, terzo appuntamento con l’accesso gratuito per il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, dove è in corso la mostra “Il Giappone, disegno e Design”, mentre al Museo Archeologico di Villa Mirabello si può assistere alla mostra interattiva “La Civiltà delle Palafitte”.

Gli orari per entrambi i musei sono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

L’uso della mascherina non è più obbligatorio, come da disposizioni ministeriali, ma è comunque raccomandato, specialmente in caso di affollamento nelle sale.