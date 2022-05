LA 15esima tappa VA in giro intorno ai laghi: da Varese a Comabbio, arriviamo a Somma Lombardo

Penultima tappa in biciletta di VA in Giro, che vede in sella la nostra Elena Maj. Dopo averle fatto fare oltre 1’500 metri di dislivello nella tappa di ieri da Porto Ceresio all’Osservatorio del Parco del Campo dei Fiori, oggi si pedala lungo i dolci percorsi che circondano i laghi di Varese e di Comabbio.

Il percorso

Si partirà dal Circolo di Capolago per arrivare, lungo il priomo tratto della ciclabile del Lago di Varese, alla Schiranna. Qui ci aspettano i Canottieri Varese e alcuni membri dello staff del Comune di Varese. Si vola poi, in tutti i sensi, fino al Volo a Vela, per raccontare chi il nostro territorio lo vive davvero da terra a cielo.

La ciclabile del Lago di Varese darà poi il cambio a quella del Lago di Comabbio, non senza tralasciare una sosta all’Oasi Palude Brabbia, dove ci aspettano gli amici di LIPU che la gestiscono.

Le due ruote ci porteranno infine a Somma Lombardo, attraverso un percorso che toccherà il basso Varesotto passando dalla zona di Vergiate.

I protagonisti

Elena Maj, fa parte di VareseNews da tanti anni e cura la parte amministrativa.

Roberto Bertoni, studente e appassionato di ciclismo (e figlio della nostra Elena Maj)

Marco di Luccio, vicepresidnete del FAI – Fondo Ambiente Italiano

Seguite la tappa live sulle nostre pagine

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vaingiro

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vaingiro/