La Casa Gialla raddoppia con L’albero della Vita a Olgiate Olona

Si è svolta venerdì 7 maggio a Busto Arsizio, in via Francesco Ferrer 13 nella sede della Casa Gialla, la conferenza stampa di presentazione di inizio dei lavori della nuova sede a Olgiate Olona in via Landriani 10.

L’Associazione guidata da Lia Silanos e Michele Bigonzi ha accolto i media con i volontari Luigi Gorletta, Paola e Dario Corbetta e Tiziana Scandroglio introdotti dall’addetto stampa Mario Sansalone. I presenti hanno potuto così conoscere in anteprima le novità riguardo l’inizio lavori della nuova “filiale” di Olgiate Olona.

Lia Silanos, sorgente e anima dell’Associazione, nella sua presentazione della Casa Gialla ha raccontato delle origini della cooperativa, del tentativo di rispondere al forte desiderio di maternità delle madri che, pur nell’amore verso i propri figli, non hanno poi le forze per aiutarli a crescere. Da qui l’accompagnamento al superamento della loro fragilità e debolezza, a volte anche culturale, che una volta erano superate anche con l’aiuto della “comunità di cortile”.

Luigi Gorletta invece ha illustrato la nuova avventura di Olgiate partendo dalla proposta e offerta del Parroco don Giulio Bernardoni, che aveva già conosciuto la Casa Gialla durante la sua permanenza a Sacconago. Il piano di recupero dei c/a 700 m2, il grosso impegno economico, circa 800 mila euro, coperto in gran parte da mutuo venticinquennale, i servizi

previsti nei 2 piani, e la fine dei lavori (circa 8 mesi) entro la tarda primavera 2023.

La nuova struttura di accoglienza, Cooperativa primi passi – l’albero della vita, consiste in cinque nuovi appartamentini dove accogliere 5 nuclei familiari, 10 persone al massimo. L’inizio dei lavori è stato reso possibile dalla disponibilità della Diocesi di Milano che ha concesso a Don Giulio Bernardoni, Parroco olgiatese di Santo Stefano e Lorenzo, la possibilità di dare in comodato gratuito per 25 anni il diritto di superficie della struttura dell’ex Oratorio Femminile di via Landriani, 10 ormai non più in uso. I volontari inoltre hanno illustrato, con dovizia di particolari, la storia e l’operatività dell’Associazione indirizzata all’assistenza di mamme e minori, inviati dal tribunale.

Nel tardo pomeriggio alle 18,30, dopo la celebrazione della Santa messa, il Parroco Don Giulio Bernardoni, ha benedetto la targa relativa dei lavori di ristrutturazione della vetusta struttura.