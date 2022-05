La compagnia teatrale Altre Tracce vince il festival In-Box Verde con “Storia di Nina”

E’ la compagnia teatrale Altre Tracce a vincere il primo premio al festival In-Box Verde, vetrina per le compagnie di teatro per le nuove generazioni: un progetto nazionale che coinvolge tutti i teatri d’Italia. Dopo un’accurata selezione dei lavori di tutti i partecipanti, che presentano il proprio spettacolo, vengono scelti i sei finalisti. Ogni voto consiste nel comprare una replica dello spettacolo che si vuole far vincere.

La compagnia Altre Tracce ha vinto l’edizione 2022 con lo spettacolo “Storia di Nina”, nato da un racconto originale di Valentina Maselli.

“Con la compagnia siamo attivi sul territorio dal 2011, già quattro anni fa siamo stati selezionati finalisti con un altro spettacolo, ma non vincemmo – racconta l’autrice del racconto e regista dello spettacolo – Abbiamo debuttato a ottobre con “Storia di Nina”, racconto scritto da me e realizzato con la mia regia. Elisa Rossetti e Massimo Zatta sono gli attori protagonisti. Dopo aver visto il successo istantaneo che ha avuto online il racconto che avevo scritto, mi sono resa conto di quanto fosse potente questa storia, così ho avviato un crowdfunding per finanziare spettacolo e lo abbiamo realizzato”.

E prosegue: “Nina vive nella sua piccola casa, dove un giorno arriva la Polvere Nera, un personaggio ambiguo, che interpreta il malessere, la tristezza, emozioni in cui ognuno può immedesimarsi in maniera personale. All’inizio Nina la rifiuta, per poi capire che questo disagio fa parte del proprio essere. E’ una storia che parla dell’accettazione del negativo: quando si smette di fare resistenza a qualcosa che sia brutta, se si accetta e si ascolta, arrivi a capire il motivo reale e profondo che ci porta a stare male – conclude Valentina Maselli – Quando Nina accetta questo personaggio, arriva a desiderare che non vada più via. Ma una volta accettato il dolore, Polvere Nera sparisce“.

Nella prossima stagione, da settembre 2022, “Storia di Nina” andrà in tournée in tutta Italia.