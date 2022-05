Fa la differenza: la Festa delle famiglie arcobaleno lombarde è a Villa Mirabello

La festa promossa da Famiglie Arcobaleno con Arcigay Varese è per la giornata di domenica 8 maggio con street food, laboratori per bambini e flash mob

Con qualche giorno di ritardo anche a Varese si celebra l’International Family Equality Day con la Festa delle famiglie 2022 nel parco di Villa Mirabello per tutta la giornata di domenica 8 maggio.

Promotore dell’iniziativa è Famiglie arcobaleno (associazione genitori omosessuali) al motto di “Fa la differenza: l’uguaglianza familiare è un affare di tuttǝ!”

L’iniziativa è promossa in collaborazione on Arcigay Varese, Agedo odv e Refugees Welcome Italia.

Di seguito il programma.

Ore 10.30

Accoglienza

Ore 12

Pic-Nic e Street food

con A Stefazione, Wursteria11, Buosi Gelato

Per tutto il pomeriggio

Laboratori e attività per bambini

Aquiloni, truccabimbi, libri parlanti ed Happy Music!

Ore 16

Interventi e Annagaia Marchioro

Comune, associazioni, Stand Up Comedy

Ore 17

Flash mob

Finale con palloncini ecosostenibili!

Per maggiori informazioni www.famigliearcobaleno.org