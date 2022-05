La diretta degli europei di canottaggio under19 alla Schiranna di Varese

Gli Europei di Canottaggio Under 19 della Schiranna di Varese sono arrivati alla giornata clou. Dalle 9.30 alle 15 di oggi, domenica 22 maggio, si disputeranno le finali con l’assegnazione delle 39 medaglie d’Oro. La giornata sarà visibile interamente sul Canale YouTube World Rowing.

In questa occasione Varese potrà brillare – come accade di solito – dal punto di vista organizzativo ma anche sul lato prettamente sportivo: sono infatti ben sette gli atleti della “contea dei laghi” (sei titolari e una riserva) convocati dal direttore tecnico della nazionale Francesco Cattaneo per le regate europee all’interno di un’Italia che si presenta forte di ben 13 equipaggi e 51 atleti (LEGGI QUI).