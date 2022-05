La diretta della 13esima tappa di “VA in giro”. Saliamo al Monte Orsa e al Monte Pravello

Giunti a Porto Ceresio lunedì sera, dopo una bella tappa tra il parco del Lanza e la Svizzera, riprendiamo la strada con gli occhi puntati sulla Valceresio. Un percorso che attraversa le aree dei fossili e della via Cadorna, toccando due monti e tanta storia nel complesso del San Giorgio.

A camminare oggi il caporedattore e vicedirettore del nostro giornale, Tomaso Bassani, insieme alla guida escursionistica ambientale Antea Franceschin. Non può ovviamente mancare Marco Corso, videomaker ufficiale del tour che da ieri (e fino a domani) pernotta al Botel Diffuso dei Laghi, una “casa galleggiante” sul Lago Ceresio che gli ha permesso questa mattina di svegliarsi…con un rinfrescante tuffo del buongiorno, alle sette di mattina. Trovate il video qui sotto, vedere per credere.

La diretta

Ore 9:30 A Besano troviamo la nostra guida Antea e partiamo

Il giro parte da Besano, famoso nel mondo per il Besanosauro e il Museo di Fossili. Siamo all’interno del sito UNESCO del Monte San Giorgio, che comprende i massicci del San Giorgio, appunto, dell’Orsa e del Pravello. Let’s walk now, guys!

Ore 8:30 – L’incontro con il sindaco Marco Prestifilippo

Fresco come una rosa dopo il tuffo nel Lago Ceresio, il nostro videomaker Marco incontra il suo omonimo Marco Prestifilippo, primo cittadino di Porto Ceresio, sul lungolago. Un’occasione per raccontare cosa offre il territorio dal punto di vista turistico e quali sono i progetti, in chiave slow, per aumentare ulteriormente l’offerta.

Ore 7:30 – Il tuffo del nostro eroe

Ieri sera avevamo chiuso la tappa mostrando la bellezza della dimora temporanea del nostro Marco Corso e gli avevamo detto “le persone banali fanno la doccia, dovresti farti un tuffo nel lago”. Siccome è un ragazzo che ama prendere i (buoni) consigli alla lettera, questa mattina l’impavido si è svegliato così:

I protagonisti della tappa

Tomaso Bassani, vicedirettore di VareseNews.

Marco Corso, videomaker Varesenews

Antea Franceschin, guida escursionistica ambientale