La diretta della 14esima tappa di “VA in giro”: da Porto Ceresio al Campo dei Fiori in bici

Terza settimana di VA in giro, terza tappa. In assoluto quella che macina più dislivello positivo di tutte: ben 1500 metri per salire da Porto Ceresio all’Alpe Tedesco prima e da Brinzio all’Osservatorio del Parco del Campo dei Fiori poi. Tutti affidati alla nostra Elena Maj, scalatrice a due ruote, che pedalerà insieme al figlio Riccardo Bertoni e, nel primo tratto, a Fabrizio Bini del Parco delle Cinque Vette.

La diretta

Ore 9:15 – L’incontro con Fabrizio Bini del Parco delle 5 Vette e la partenza

Si parte e si saluta Porto Ceresio, che è stata anche la residenza del nostro Marco Corso per due giorni, ma non prima di una breve presentazione della tappa insieme ai suoi protagonisti. Fra loro la new entry è Fabrizio Bini, avvocato con la passione per le due ruote, è uno dei fondatori del Parco delle 5 Vette, che comprende il Monte Piambello e il Poncione di Ganna (fra gli altri). Con lui arriveremo in cima all’Alpe Tedesco.

Ore 9.00 – La colazione dei campioni

Per macinare 1’500 metri di dislivello è bene avere almeno una brioche da trasformare in ATP e quindi in preziosa energia. Elena e Riccardo si preparano alla tappa con una very italian breakfast:

I protagonisti

Elena Maj, fa parte di VareseNews da tanti anni e cura la parte amministrativa.

Roberto Bertoni, studente e appassionato di ciclismo (e figlio della nostra Elena Maj)

Fabrizio Bini, avvocato con la passione della bicicletta e una delle anime del Parco delle 5 Vette

Seguite la tappa live sulle nostre pagine

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vaingiro

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vaingiro/