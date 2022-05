La diretta della 16esima tappa di “VA in giro”: da Somma Lombardo a Varese in bici

Ultime pedalate per il nostro VA in giro: da Somma Lombardo si seguirà la parte “alta” del Sentiero Strona, uno dei percorsi più amati in questa parte del Parco del Ticino. Passando da chiese romaniche, fitti boschi e aree umide, si raggiunge la valle del torrente Arno e da qui si prosegue sul “Collegamento Ticino-Seprio” tracciato dal Parco RTO. Superata la zona più urbanizzata, boschi e campi conducono fino al castrum di Castelseprio, i ruderi della città distrutta nel 1287, con tracce della cultura longobarda (per questo, oggi, è parte del sito UNESCO dedicato).

La diretta

Ore 11:45 – Fuori Arsago

Uscendo dal territorio di Arsago si trovano le tracce di una struttura insolita: qui c’era il “Fast cross”, una pista di motocross che è stata sede di gare anche internazionali. Le tribune, il palco dei commentatori, la linea di partenza ricordano un passato di gloria, anche se ora è tutto deserto, salvo qualche ragazzino che si intrufola ogni tanto in bici o in motorino (ora un imprenditore vorrebbe rilanciarlo come pista).

Ore 11:00 – Lungo lo Strona

Il primo tratto del Sentiero Strona attraversa dei rigogliosi boschi con uno sterrato che gli esperti ciclisti della tappa di oggi definiscono “molto bello”. Il sentiero è anche tracciato molto bene, con cartelli anche “artigianali”.Pit stop da non perdere è quello dell’Oratorio dei S.S Cosma e Damiano. La chiesa di Santi Cosma e Damiano si trova nel cuore del vasto bosco di prima collina tra Arsago, Mornago e Vergiate.

Ore 9:30 – Il saluto del sindaco Stefano Bellaria

Live dal Municipio di Somma Lombardo i nostri ciclisti ricevono l’augurio di buona tappa dal primo cittadino.

E poi in sella non senza il momento del timbro ufficiale alla nostra credenziale, il passaporto che testimonia il viaggio di 600 km nel Varesotto

Ore 9:00 – Marco Corso tuttofare

Non accontentandosi di essere videomaker, giornalista, trekker, tuffatore lacustre e “ammiraglia” al seguito dei ciclisti, il nostro Marco Corso oggi si sfila gli occhiali e monta in sella. Riuscirà a tenere il passo della scalatrice Elena Maj? Dai che oggi è tutta in pianura, più o meno. “Solo” 30 km e 300 metri di dislivello li attendono.

I protagonisti

Elena Maj, fa parte di VareseNews da tanti anni e cura la parte amministrativa.

Roberto Bertoni, studente e appassionato di ciclismo (e figlio della nostra Elena Maj)