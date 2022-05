La diretta della 18esima tappa di “Va in giro”: da Ganna al Sacro Monte di Varese

Seconda tappa lungo la Via Francisca del Lucomagno insieme ai pellegrini del Lombardia Coop to Coop che la percorreranno tutta fino a Pavia. Delle 4 tappe che si svolgono lungo la Via, questa è sicuramente quella più impegnativa dal punto di vista del dislivello (sono circa 800 metri in salita). Si parte con un bello stappo dalla Torbiera di Ganna per giungere al Passo dei Valicci e, dopo aver proseguito da Brinzio fino alla Rasa di Varese, si affronteranno gli ultimi chilometri salendo al Sacro Monte di Varese, primo dei due siti UNESCO che incontreremo nel cammino.

I Protagonisti

Saranno loro in cammino dal 14 al 18 maggio

Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

Neven Adzaip, del tour operator Spiritual Tour

Tino Sartori, artista