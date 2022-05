La diretta della 20esima tappa di “VA in giro”: Da Castiglione Olona a Busto Arsizio

Una tappa nel verde del Parco RTO Rile Tenore Olona lungo la ciclopedonale della Valle Olona che porterà Marco Giovannelli, Neven Adzaip e il gruppo di pellegrini del Lombardia Coop to Coop a visitare il Monastero di Torba, secondo sito UNESCO della Via Francisca. Fine tappa alla Coop di Busto Arsizio, via Duca D’Aosta, per la presentazione della nuova guida della Francisca e del progetto di Coop Lombardia.

LA DIRETTA

(Attendi qualche secondo per il caricamento del live)

I Protagonisti

Saranno loro in cammino dal 14 al 18 maggio

Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

Neven Adzaip, del tour operator Spiritual Tour

Tino Sartori, artista