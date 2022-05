La diretta della 21esima e ultima tappa di “VA in giro”: da Busto Arsizio a Castelletto di Cuggiono

Ebbene sì, ci siamo. Siamo all’ultima tappa del tour VA in giro. Un viaggio durato 21 giorni e lungo più di 500 km, che ci ha fatto fare su e giù per oltre 10 mila metri di dislivello per tutta la provincia di Varese e non solo. La chiudiamo “sconfinando” in quella di Milano, perché i cammini e i viaggi in realtà, per come la vediamo noi, non hanno confini “amministrativi. Al massimo geografici. Eccoci dunque all’ultima tappa, che coincide con la quinta della Via Francisca: si arriva a Castelletto di Cuggiono uscendo dalla Provincia di Varese per entrare nella Provincia di Milano. Passeremo nel Parco dell’Alto Milanese e inizieremo a percorrere il lungo Naviglio.

Marco Giovannelli, direttore di VareseNews

Neven Adzaip, del tour operator Spiritual Tour

Tino Sartori, artista