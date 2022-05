La diretta della undicesima tappa di “VA in giro” da Saronno a Malnate in bici

Siamo alla tappa conclusiva della seconda settimana di tour, che porterà a quasi 250 i km percorsi in 15 giorni dal tour VA in giro alla scoperta lenta del Varesotto. Dalla partenza di Maccagno con le camminate sulle montagne, a tutto il Verbano con Santa Caterina del sasso, fino al Ticino e ai canali percorrendo il sud della provincia e l’Alto Milanese. Ora in bici si risale lungo un meraviglioso corridoio verde con altri parchi.

Oggi si pedala in compagnia di un ospite speciale: Luca Spada, CEO di Eolo e patron della Eolo Kometa, il team di ciclisti che da oggi sarà impegnato, per il secondo anno, nel Giro d’Italia.

La diretta Ore 12:15 Dalle stelle alle fate Nel Parco Pineta esiste un percorso…magico! Un itinerario facile da percorrere coi più piccoli fra le opere di Giancarlo Ferré, capaci di trasportare gli avventurieri in un vero e proprio bosco pieno di sorprese! Ore 12:00 – E quindi… entrammo a riveder le stelle Eccoci all’Osservatorio Astronomico di Tradate dove ad accoglierci c’è il Presidente del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Mario Clerici. Questo luogo è il cuore pulsante di un parco grande e dalle mille sfaccettature, dove è la natura la grande protagonista: “Quello che noi cerchiamo di fare è di spiegare la bellezza che abbiamo attorno anche quando semplicemente camminiamo per un parco. Non vogliamo solo preservare questi luoghi ma anche farli vivere”. Per questo accanto all’osservazione delle stelle qui si è iniziato a scrutare anche il sole e presto verrà anche inaugurato il planetario: “Comunicare e infondere un’idea e una passione, far vedere che c’è tanto nascosto nella natura. Questo è quello che proviamo a fare” Ore 11:30 – Pedalando lungo la dorsale Nord Si pedala, si osserva il paesaggio ma si è sempre allerta…ecco infatti la truppa frenare bruscamente per evitare una salamandra intenta ad attraversare la strada. Ore 10: 30 – L’arrivo al Parco Pineta Con Daniele Baj, una Guardia Ecologica Volontaria del Parco Pineta, inizia la nostra esplorazione di questo grande polmone verde. Qui siamo all’ingresso del parco da Mozzate.

Ore 9:15 – La partenza con il patron della Eolo Kometa Cycling Team Luca Spada

Si parte da una Saronno uggiosa e ci si prepara a pedalare per tornare a Nord. Fine tappa previsto, Malnate. Ma prima il Parco Pineta e 40 km in sella. Seguiteci!

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Luca Spada, imprenditore digitale e patron di Eolo Kometa

