La diretta della nona tappa di “VA in giro”, da Tornavento a Legnano in bici

Dalla valle del Ticino al cuore dell’alta pianura, seguendo la traccia blu del Canale Villoresi. La tappa di mercoledì di Va in giro , il tour di VareseNews a piedi e in biciletta per il Varesotto, sarà un viaggio alla scoperta di un paesaggio plasmato dall’uomo nel profondo, deviando le acque, usandole per l’agricoltura e per l’industria. Mulini, opifici, chiuse sono gli elementi che incontreremo.

La diretta

Ore 10:00 – La partenza, questa volta quella vera

Ripartiamo da Tornavento, affacciato su “tre acque” diverse: quella del Ticino, del Naviglio Grande e del Navigli Villoresi.

Ore 9:00 – La partenza da Via Gaggio, che però non è la partenza

Ecco i nostri prodi montare in sella e iniziare a pedalare da Via Gaggio, di cui vi abbiamo raccontato ieri nell’ottava tappa che potete rivivere cliccando qui. In realtà è un “pre- tappa”, ci stiamo avvicinando a Tornavento e abbiamo deciso di raccontarvelo. Ieri lo avevamo fatto in treno, parlandovi di intermodalità. Oggi ripassiamo da Via Gaggio e dalla Dogana Austroungarica. Roberto, stai attento al ghiaietto!

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Tino Sartori, artista, ceramista, pedalatore, camminatore.

