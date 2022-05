La diretta della settima tappa di “VA in giro” da Ispra a Sesto Calende in bici

“VA in giro”, il grande viaggio di 600 km a piedi e in bicicletta per il Varesotto, è alla settima tappa. E dopo un giorno a piedi sull’anello di Santa Caterina (che vi abbiamo raccontato qui), montiamo di nuovo in sella per un viaggio lungo la costa meridionale del Lago Maggiore, fra acqua e colline.

Protagonisti di oggi Roberto Morandi, giornalista di VareseNews appassionato di storia e di bicicletta, insieme a Lorenzo Franzetti ed Alessandra Doridoni de La Bottega del Romeo – dal 1935

La diretta

Ore 10:45

Come ci è finito un sasso del Gottardo lungo la pista ciclabile del Parco Golfo della Quassa? Il nostro accompagnatore Renzo ci racconta la storia del “Sasùn”.

Ore 9:30

Si parte in diretta dal PLIS Parco Golfo della Quassa di Ispra, dove Lorenzo Franzetti e Alessandra Doridoni ci raccontano, insieme al signor Renzo Agostini dell’associazione “Amici della Sponda Magra”, la bellezza del luogo e del turismo a due ruote. Vengono presentate anche le biciclette, e tutti i presenti concordano sul fatto che “Quella del Renzo è impeccabile”. Le tre in dotazione a Roberto, Lorenzo ed Alessandra sono bici “rinate”, bici particolari che consentono di fare turismo nonostante montino telai considerati “retrò”. Un invito a rispolverare le nostre vecchie biciclette, portandole magari ad una bottega specializzata che possa risistemarle, invece che comprarne di nuove.

Ore 9:00

Il nostro Morandi, auotoinsignitosi della maglia gialla del “tour de Va”, appone il timbro sulla credenziale. La credenziale è una sorta di passaporto di viaggio su cui stiamo collezionando tutti i timbri dei luoghi che incontriamo. Ad apporlo Lorenzo Franzetti, della Bottega del Romeo, che oggi pedalerà con noi insieme ad Alessandra Doridoni.

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Lorenzo Franzetti e Alessandra Doridoni: un duo affiatato nella vita ma soprattutto nella promozione del territorio del Basso Verbano, che è quel che (qui) c’interessa di più. Insieme da anni lavorano per sviluppare un turismo lento, in bici, attento al territorio, capace di incuriosire tanti chi abita a pochi km quanto chi viene da lontano.

