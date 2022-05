La diretta dell’ottava tappa di “VA in giro”, da Sesto Calende a Tornavento

“VA in giro”, il grande viaggio di 600 km a piedi e in bicicletta per il Varesotto, segue ora il filo dell’acqua del Ticino. Che scorre, si divide, dà vita a un territorio ampio, grazie al Naviglio Grande e al Canale Villoresi.

La diretta

Ore 13:30 – Di nuovo in sella lungo i canali

Dopo aver pedalato lungo il fiume Ticino, si riparte dalla diga del Panperduto imboccando i famosi navigli.

Ore 12:30 – In volo sulla diga

Dall’ostello in pochi passi si può arrivare alla diga e, una volta percorsa, all’isolotto che ospita il “museo delle acque Italo-svizzere”. Normalmente si visita con le guide ambientali e del Consorzio Villoresi: si può scoprire la storia del canale (con tanto di vagoncini originali usati nelle operazioni di scavo), vedere una grande foto area che fa comprendere il percorso dell’acqua, usufruire dei giochi d’acqua, un percorso realizzato per il museo, “amatissimo dai bambini in estate quando fa caldo”.

Ore 12:00 – Un ostello dove dorme chi va in bici dalla Sicilia…alla Cina!

La storia delle due famiglie che gestiscono l’Ostello del Panperduto e dei loro clienti che arrivano da tutto il mondo.

Ore 11:30 – La Diga e l’inizio dei canali

L’arrivo a Panperduto: il nome della località identifica una diga e un bacino da cui vengono derivate le acque del Ticino che danno vita al canale Villoresi e al canale industriale. Il nome deriva dagli sforzi vani nel medioevo per scavare un primo canale per evitare un tratto di rapide verso Milano: il progetto fallì e per secoli rimase una grande fossa. Solo alla fine dell’Ottocento, con l’apertura canale Villoresi, si è riusciti a usare l’enorme scavo che fin lì era stato inutile (pan-perduto, fatica perduta).

La casa del custode delle acque oggi è un ostello e un punto ristoro.

Ore 9:15 – La diretta della partenza

Si parte e si spezza una lancia, ma anche più di una, a favore delle bici a pedalata assistita: sono il mezzo ideale per chi vuole scegliere le due ruote senza avere “l’ansia da prestazione” di non essere in grado di affrontare lunghe pedalate. Tino la sua se l’è regalata alla pensione, Roberto invece oggi sceglie una bella bici da passeggio rossa a cinque cambi. Buona pedalata ad entrambi!

Ore 9:00 – Arrivo in treno

Si arriva a Sesto Calende in treno con a bordo le biciclette, perché Trenord su questo tratto consente il trasporto dei mezzi a due ruote. Si presenta il mitico Tino Sartori, che pedalerà con noi per due tappe e che ritroveremo poi a piedi nelle ultime quattro, lungo la Via Francisca del Lucomagno. Tino è un artista, ceramista e appassionato di bicicletta. Quando sarà in cammino ci insegnerà anche qualcosa di Tai Chi, disciplina che pratica con passione, chissà se riuscirà a fare meditare anche il nostro Morandi.

I protagonisti della tappa

Roberto Morandi, giornalista di VareseNews, è anche un gran appassionato di bicicletta e di storia.

Tino Sartori, artista, ceramista, pedalatore, camminatore.