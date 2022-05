La fame di Arlecchino, il Claun “Il Pimpa” e la casa galleggiante sul lago: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

Sarà un weekend dalle temperature estive, quello in arrivo a Sesto Calende da venerdì 20 a domenica 22 maggio, con le previsioni meteo che danno per sabato addirittura massime oltre i 30 gradi.

Giornate in cui il Ticino e i suoi colori danno il meglio di sé, meta ideale per una passeggiata lungo all’alzaia dove fermarsi a rinfrescarsi con un gelato, magari a pochi metri dal cortile della biblioteca (per incontrare Arlecchino al teatro all’aria aperta), o per ammirare la House Boat, la casa galleggiante ormeggiata di fronte a Sesto Calende.

Ecco gli appuntamenti a Sesto Calende:

VENERDÌ 20 MAGGIO (San Bernardino – Patrono di Sesto Calende)

LA RADIO IN DIRETTA DALLA CASA GALLEGGIANTE, ore 19: Location speciale quella che ‘Sesto alle 7’ ha deciso di riservarsi per la prossima puntata, in onda venerdì 20 Maggio, naturalmente a partire dalle 19. Il popolare format radiofonico andrà infatti in diretta da una “House Boat”, una elegante ‘casa galleggiante’ che per l’occasione sarà ormeggiata di fronte a Sesto Calende e ben visibile dal lungo fiume. A fare gli onori di casa Gianluca Regis, mentre l’accompagnamento musicale spetta al duo dei Beetools, duo cover-band di grandi classici dei Fab 4 (e non solo) riarrangianti con eleganza e raffinatezza.

50 ANNI DI SACERDOZIO PER DON LUIGI, ore 21: In occasione della messa serale di San Bernardino (nell’omonima chiesa) verranno festeggiati i 50 anni di sacerdozio di Don Luigi Ferè, don Dino Vanoli e don Vittorio Locatelli.

SABATO 21 MAGGIO

BENTORNATA GARDENSIA, dalle ore 9: Sabato 21 Maggio dalle 9 del mattino l’associazione AISM farà tappa anche a Sesto Calende per supportare la ricerca contro la sclerosi multipla.

ARLECCHINO NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA, ore 11: Cambio di location per le nuove rappresentazioni della rassegna “Respira il Teatro”, l’ appuntamento teatrale organizzato per ogni terzo sabato del mese, la cornice non sarà non più in Piazza De Cristoforis ma nel cortile della biblioteca Comunale. In caso di maltempo appuntamento in Sala Consiliare, sempre all’interno del Municipio.

In scena va “La fame di Arlecchino”, spettacolo con attori e burattini scritto e diretto da Giuseppe Cadascio.

AL CENTRO STUDI ANGELO DELL’ACQUA IL RACCONTO DEL CLAUN PIMPA, ore 21: Le fiabe e i racconti per sensibilizzare i bambini sulle ingiustizie della guerra. Sabato 21 maggio, al centro Studi Angelo dell’Acqua di Sesto Calende ritorna Marco Rodari, in arte “Claun il Pimpa” – con il suo secondo racconto “L’Orcoguerra e le Fate LaPace”, dedicato ai bambini e messo in scena dalla Compagnia Duse di Besozzo. (Ingresso gratuito).

