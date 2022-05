La famiglia di influencer più famosa d’Italia arriva a Varese: a teatro l’ironia della The Pozzolis Family

La The Pozzolis Family arriva a Varese. L’appuntamento è per giovedì 12 maggio, alle 21, quando i due straordinari attori e comici faranno tappa per una data de “La Grande Fuga”, il loro nuovo spettacolo teatrale (prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory), partito da Como il 5 maggio e pronto a girare tutta Italia.

Dai social network, che li hanno consacrati tra i più importanti family influencer in Italia, ai libri, agli spettacoli teatrali, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli e i due figli Giosuè e Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. Sul palco, siamo certi, porteranno la stessa simpatia che ha conquistato milioni di follower.

I biglietti per La Grande Fuga sono in vendita su www.vivoconcerti.com.

Gli spettacoli porteranno il duo a Como (Teatro Sociale, 5 maggio), Varese (Teatro di Varese, 12 maggio), Bologna (Teatro Celebrazioni – 20 maggio), Milano (Teatro Nazionale, 21 maggio), Brescia (Teatro Morato – 25 maggio), Trento (Auditorium Santa Chiara, 29 maggio) e Belluno (Teatro Comunale – 30 maggio). Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com o www.teatrodivarese.it.