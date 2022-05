La fanfara dei Bersaglieri di Lonate in concerto ad Alba sabato 21 maggio

La fanfara dei Bersaglieri Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo pronta per un concerto itinerante ad Alba, sabato 21 aprile.

Ospite di Alba in occasione del 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri a Cuneo domenica 22 maggio, la formazione musicale militare partirà da via Roma / piazza Michele Ferrero verso le ore 17.30, attraverserà via Vittorio Emanuele ed arriverà in piazza Risorgimento dove ci saranno i saluti delle istituzioni.

Il gruppo di circa trenta Bersaglieri, diretto dal maestro capo fanfara Tiziano Giaretta, proporrà brani tratti dalla tradizione bersagliesca alternati a pezzi di musica italiana, con qualche brano tipico piemontese.

Il concerto si chiuderà con il silenzio omaggio ai caduti di tutte le guerre e l’Inno di Mameli in finale.