La Fashion night porta la moda sul Lago Maggiore

Una bella serata di eleganza e stile anche sotto la pioggia. Il maltempo non ha fermato la Fashion night che si è svolta sul lungolago di Angera nella serata di sabato 28 maggio.

La sfilata di moda itinerante ha visto la partecipazione di 22 realtà dei Comuni della zona, per un totale di un’ora e mezza di spettacolo. Un bell’evento da assistere per i visitatori, ma anche una vetrina per le attività che hanno partecipato: una nuova occasione per mostrarsi al territorio.