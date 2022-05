La fede incrocia ancora la vita? A Tradate De Bortoli e Delpini a confronto

L’incontro coi patrocinio del Comune di Tradate, avrà luogo mercoledì 18 maggio alle ore 21.00, in presenza, presso la Sala Grande di Villa Truffini

Per l’ultimo incontro del ciclo per il dialogo nella città, Chiesa e società alla prova del Covid 19 – Come ci sta cambiando la pandemia è stato organizzato un confronto tra l’Arcivescovo di Milano, S. Ecc. mons. Mario Enrico Delpini, e il giornalista e saggista dottor Ferruccio De Bortoli sul tema La fede incrocia ancora la vita?

Con il patrocinio del Comune di Tradate, avrà luogo mercoledì 18 maggio alle ore 21.00, in presenza, presso la Sala Grande di Villa Truffini, trasmesso contemporaneamente in streaming sulla pagina Facebook della Comunità pastorale del Santo Crocifisso (raggiungibile anche senza iscrizione al social).

«Il compito cui sono chiamati i relatori è di proporre una sintesi – o semplicemente alcune piste di riflessione – conclusiva del percorso di quest’anno. La gente comune, nell’incalzare forsennato degli eventi di questo tempo che corre, ha bisogno di sentire da testimoni credibili una parola di aiuto. I punti di vista, le sensazioni, le intuizioni, i ragionamenti, le emozioni, la vita dei relatori ospiti siamo convinti tengano in considerazione molti più fattori di quelli che può vedere gran parte della gente. Quali sono, allora, i “segni dei tempi” che dobbiamo cogliere nella nostra società, nel nostro mondo? E cosa può fare ognuno di noi, qui ed oggi, per iniziare a costruire quel futuro migliore, più giusto e felice per tutti, e che tutti desideriamo?», spiega il parroco don Gianni Cazzaniga.