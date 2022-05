La festa biancorossa dopo la vittoria dei playoff: “Scritta una pagina di storia”

Dall’allenatore Gianluca Porro al vicepresidente Stefano Pertile, con capitan Donato Disabato e il presidente Stefano Amirante. Il Varese sa di aver scritto una pagina di storia del calcio biancorosso vincendo i playoff di Serie D in casa della Sanremese e ora, in attesa di sapere se nel futuro prossimo ci sarà la Serie C, è giusto dare modo ai sentimenti di uscire, chi con lacrime, chi con sorrisi.

Il primo a presentarsi davanti ai microfoni è il tecnico Gianluca Porro, che non nasconde l’emozione: «Sono un po’ travolto ora, sono felicissimo e non so se alla fine me lo aspettavo. Però questa vittoria ha un sapore incredibile per tutto quello che è successo in questi due mesi e negli anni prima. Stamattina mi è venuto in mente mio nonno quando abbiamo vinto con il Lecco con Roselli. Ho pensato quello che ha passato Gazo quest’anno ma avrei una lista di nomi lunghissima da ringraziare. Abbiamo scritto una pagina di storia di questa società e per me vale come aver vinto un campionato».

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – spiega mister Porro pensando alla partita di oggi -, rischiando di farci gol su autogol, nella ripresa non riesco a capire perché abbiamo sofferto, ma non ho neanche tanta voglia di capirlo ora. Avevo pronosticato Minaj come uomo playoff, sono contento per lui ma anche per tutti i ragazzi che hanno giocato meno ma hanno dato una mano alla squadra. E adesso si festeggia».

Capitan Donato Disabato Era una cosa che sognavo da piccolo: giocare a Varese da capitano e vincere. Il gruppo ha fatto la differenza, anche nelle difficoltà. A chi dedico la vittoria? A Gazo, perché è un mio grande amico e per quello che è passato. Giocare oggi al suo fianco è stato emozionante».

Il vicepresidente Stefano Pertile è uno dei più emozionati per questo traguardo: «Solo io posso capire quello che sto passando. Dalla Terza Categoria a oggi è un sogno. Giocare in casa a Sanremo con tutti questi tifosi che ci hanno dato energia mi ha emozionato. Due mesi fa ci siamo chiusi a riccio per fare gruppo e con in testa questo obiettivo e basta. L’unico rimorso che mi rimane è quello di giocarselo alla pari con il Novara. Abbiamo subito un torto che ci ha tolto morale e ora stavamo parlando di altro. Detto questo, abbiamo fatto un’impresa storica».

Il presidente Stefano Amirante: «Vincere è l’obiettivo finale del calcio, anche se questo è un playoff che dà diritto a essere ripescati, ma lo abbiamo ottenuto. Il futuro del Varese non dipende solo dalla società, ma anche dalla Lega e dalle istituzioni perché richiede tutta una serie di parametri. Da domani tutto quello che era teoria deve diventare una pratica».

Il presidente della Sanremese Alessandro Masu accetta il verdetto del campo e fa i complimenti agli avversari: «Dispiace per il risultato perché abbiamo fatto un’ottima stagione e anche oggi abbiamo fatto una gara gagliarda. Il Varese credo che si meriti la Serie C per impianto tecnico ma anche per la tifoseria. Oggi mi sarei aspettato un altro pubblico da parte nostra e oggi la tifoseria varesina ce lo ha dimostrato».