La Futura Volley “pesca” ancora negli USA: ecco Leketor Member-Meneh

Un’altra americana per la Futura Volley Giovani: il club bustocco che aveva già avuto tra le sue fila la texana Rebecca Latham (nel 2020-21) è tornata a “fare la spesa” negli USA ingaggiando la schiacciatrice Leketor Member-Meneh, classe 1999.

Member-Meneh si aggiunge così alla già annunciata Alessia Arciprete per formare una coppia di bande che nelle intenzioni di coach Amadio e della società biancorossa dovrà rappresentare un grande punto di forza nel prossimo campionato di Serie A2.

“Leka” arriva dal Missouri ma proviene – sportivamente parlando – dalle Pittsburgh Panthers, formazione universitaria di primo piano nel mondo della NCAA che ha ingaggiato la schiacciatrice dopo i tanti riconoscimenti ottenuti alla high-school nel suo Stato d’origine.

Dopo aver giocato nell’Università del Missouri, Member-Meneh si è trasferita a Pittsburgh trascinando la sua squadra al tabellone a eliminazione diretta della NCAA nel 2021 come terza testa di serie. L’avventura si concluse alle Final Four dove Pittsburgh venne sconfitta in semifinale da Nebraska con la neo giocatrice bustocca inserita nel miglior sestetto del torneo.

Member-Meneh è considerata atleta dal grande potenziale per via delle sue doti di esplosività fisica e di bravura in fase d’attacco. Rapida e agile, è alla prima esperienza al di fuori degli States e sarà interessante vedere quale potrà essere il suo impatto con un campionato di buon livello come la A2 italiana.