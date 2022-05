“La grande epopea”, la mostra di Vincenzo Torriani alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

A chiusura del Festival Fotografico Europeo e in apertura del BA Book un evento speciale dedicato al Giro d’Italia di ciclismo

Domenica 15 maggio alle 15.30, a chiusura del Festival Fotografico Europeo e in apertura del BA Book, la Galleria Boragno ospiterà un evento speciale dedicato al Giro d’Italia di ciclismo, nel ricordo dell’indimenticato “patron” della manifestazione Vincenzo Torriani.

Per l’occasione sarà presentato il libro “L’ultimo patron” di Gianni Torriani, figlio di Vincenzo, pubblicato da Ancora Editore, e sarà inaugurata la mostra fotografica “La grande epopea – Vincenzo Torriani – Una vita per il Giro”, con opere tratte dal libro. RaiSport si collegherà in diretta televisiva con l’evento nel corso della tappa del Giro da Isernia al Blockhaus, con interventi di ospiti d’eccezione e campioni sportivi.

L’evento sarà condotto da Thomas Incontri, con coreografie a cura delle ragazze di GynFit e un momento musicale con la presentazione del singolo “Scappa con me” di Rossella Di Pierro. L’organizzazione è curata da ASQ Servizi e Consulenze, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e con la collaborazione di We like Bike (San Daniele del Friuli) per il materiale fotografico e del Museo del Ghisallo.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 22 maggio tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15.30 alle 18.30.